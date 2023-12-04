Arkas Spor zincir kırdı

AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Türkiye Şehit Aileleri Derneği'ni (TÜRŞAD) 3-0 yendi. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-17, 26-24 ve 25-13 sonuçlandı. Arkas Spor'da Efe Mandıracı ürettiği 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken bu oyuncuyu 14 sayıyla Grozer Gyorgy, 13 sayıyla Buratay Subaşı takip etti. Son iki maçında Fenerbahçe ve Spor Toto'ya teslim olan lacivert-beyazlılar, zincir kırda ve yeniden Play-Off hattına girdi.