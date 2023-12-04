Göztepe takipte

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe konuk ettiği Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Maça hızlı ve baskılı başlayan Göztepe'de 23. dakikada Messaoudi'nin sağ kanattan içeriye çevirdiği topa topuğuyla vuran Mamah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 25'te Ogün'ün sağ kenardan penaltı noktasına ortasında Mamah'ın şutu yandan dışarı çıktı. 33. dakikada Yalçın'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Messaoudi'nin şutunda kaleci Erkan topu çeldi.

İSTEKLİ OYUN DEVAM ETTİ

Sarı-kırmızılıların baskılı oyunu ikinci yarıda da devam etti. 56. dakikada Yalçın'ın kullandığı köşe vuruşunda Nielsen'in kafasından seken top Faruk Can'ın ayağına çarparak ağlara gitti: 2-0. 72. dakikada sağ taraftan Yalçın'ın ortasında ön direkte Messaoudi'nin kafayla aşırttığı topla arka direkte buluşan Mamah, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Göztepe rakibini 3-0'lık net skorla geçerek zirve takibini sürdürdü.

STOİLOV 'İSTİKRAR' DEDİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Giresunspor ile oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta kazanılan Tuzlaspor maçındaki 11 ile sahaya çıkmayı tercih etti. Kazanan takımı bozmayan Bulgar çalıştırıcı, istikrarı seçti.

ENGELİLER GÜNÜ UNUTULMADI

Göztepe kaptanları İsmail Köybaşı ile Atınç Nukan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sarı-kırmızılı tribünün sevilen isimlerinden Sergen ve kulüp personeli Onur ile bir araya geldi. Maçtan önce Gürsel Aksel Stadı'nda Onur ve Sergen ile hatıra fotoğrafı çektiren kaptanlar ikiliye üzerinde isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti.