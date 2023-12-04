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Haberler Spor Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'İn 14. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Volkan Demirel'i sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

AA
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği ayrıca İstanbulspor maçında talimatlara aykırı hareketler nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ve Galatasaray karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle Siltaş Yapı Pendikspor Kulübünü de disipline yolladı.

Müşavirlik, bunların yanı sıra 14. hafta karşılaşmalarında talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor kulüp idarecisi Mehmet Güzel ile Bitexen Antalyaspor idarecisi Deniz Ali Yeşil'i, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Siltaş Yapı Pendikspor Kulübü Başkanı Mahmut Türkoğlu'nu da disiplin kuruluna yolladı.

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