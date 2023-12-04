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Haberler Spor Merkezefendi’de buruk sevinç var

Merkezefendi’de buruk sevinç var

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi’de buruk sevinç var
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Darüşşafaka'yı 83-81 yenerken 10 haftada 2'nci kez salondan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki 3 maçlık yenilgi serisine son veren Denizli ekibinde gösterdiği performansla Anadolu Efes'le anlaşan Nijerya asıllı ABD'li pivot Daniel Oturu son maçında 15 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle taraftara ve arkadaşlarına veda etti. Kendileri için duygusal bir maç olduğunu aktaran Antrenör Zafer Aktaş, "Oturu'nun ayrılacak olması duygusal olarak da takımı etkiledi. Son 2.5 yılda Euroleague seviyesine çıkardığımız dördüncü oyuncu oldu. Onun için de duygusal bir maçtı ve faydalı olmak için elinden geleni yaptı. Gururluyuz ama organizasyonumuzun devamlılığı adına bizi yaralayan bir durum oldu" açıklamasını yaptı.
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