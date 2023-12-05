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Aliağa FK hata yapmadı

HABER MERKEZİ
Aliağa FK hata yapmadı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü ile 1-1 berabere kalan Aliağa Futbol, evinde Gümüşhanespor'u 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. En yakın rakibi Kepezspor'la arasındaki 4 puanlık farkı koruyan 30 puanlı İzmir ekibi, 12. maçında 9. galibiyetini aldı. Sarı-siyahlılar oynadığı 13 karşılaşmada hiçbir rakibinden 2 gol yemedi. Grupta attığı 23 golle en skorer takım olan, 3. Lig'in namağlup 3 takımından biri konumundaki Aliağa, kalesinde gördüğü 5 golle en iyi savunma performansına imza atan ekip konumunda.
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