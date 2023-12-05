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Haberler Spor Denizlili İbrahim yüzmede şampiyon

Denizlili İbrahim yüzmede şampiyon

SEBAHATTİN ALP
Denizlili İbrahim yüzmede şampiyon
12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakaları Denizli'de yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, kazandığı altın madalya ile büyük sevinç yaşadı. Başarılı sporcu, 200 metre kurbağalama stilinde Türkiye şampiyonu oldu. İbrahim'i sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "İbrahim Burhan'ın Türkiye Şampiyonu olduğunu sevinçle öğrendim. Şampiyon sporcumuzu, kıymetli ailesi ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.
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