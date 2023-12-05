Kupada 4. Tur heyecanı başlıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, bugün oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. 4. tur karşılaşmaları yine tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 28 karşılaşma oynanacak ve müsabakaları kazanan takımlar, 5. tura adlarını yazdıracak. Kupada bugün oynanacak maçlarının programı şöyle: 13.00 Ankara Keçiörengücü- Muş 1984 Muşspor, Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor, 15.00 Pendikspor-Isparta 32 Spor, 17.00 Antalyaspor-Kepezspor, 19.00 Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor, 21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor