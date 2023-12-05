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Haberler Spor Kupada 4. Tur heyecanı başlıyor

Kupada 4. Tur heyecanı başlıyor

HABER MERKEZİ
Kupada 4. Tur heyecanı başlıyor
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, bugün oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. 4. tur karşılaşmaları yine tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 28 karşılaşma oynanacak ve müsabakaları kazanan takımlar, 5. tura adlarını yazdıracak. Kupada bugün oynanacak maçlarının programı şöyle: 13.00 Ankara Keçiörengücü- Muş 1984 Muşspor, Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor, 15.00 Pendikspor-Isparta 32 Spor, 17.00 Antalyaspor-Kepezspor, 19.00 Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor, 21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor
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