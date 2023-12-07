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Haberler Spor Bornova kupada dağıldı

Bornova kupada dağıldı

İzmir ekibi, birçok sakatlık şoku yaşadığı ve son 15 dakikayı 10 kişi tamamladığı maçta G.Birliği’ne yenilerek kupadan elendi.

HABER MERKEZİ
Bornova kupada dağıldı

Üçüncü Lig'in yeni ekibi Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi G.Birliği'ne deplasmanda farklı yenilerek elendi: 4-1. İzmir ekibi oldukça dirençli ve iyi bir futbol ortaya koyduğu ilk yarıyı golsüz eşitlikle noktaladı. Ancak ev sahibi Başkent ekibi ikinci yarıya golle başladı. 46'da Oltan, G.Birliği'ni 1-0 öne geçirdi. Bornova temsilcisi bu golün ardından beraberlik için bastırsa da 55'te Rodrigues, 59'da da Melih'in attığı gollerle 3-0 geriye düştü. 71'te Mete ile skoru 3-1'e getiren Bornova, 90+3'te Arda'nın golüyle rakibine 4-1 yenildi.

EMİRCAN SAKATLANDI

Karşılaşmanın 5. dakikasında Oğuz'un sakatlanarak oyundan çıkmasıyla zorunlu değişikliğe giden Bornova'da ikinci yarıda 75. dakikada sakatlanan Emircan Koku da maça devam edemedi. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan İzmir temsilcisi, bu dakikadan itibaren 10 kişi oynadı.

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