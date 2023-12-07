Manisa FK - GMG Kastamonuspor: 3-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının heyecanı hız kesmeden sürüyor. Günün ilk seansında, Manisa FK sahasında GMG Kastamonuspor'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0 biten müsabakanın ikinci yarısında sahneye çıkan Kazım Can Kahya, takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından 52'de Doğukan Emeksiz farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Maça son noktayı ise 57'de Muhammed Kiprit koydu: 3-0. Manisa FK bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdırdı.

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1'inci Lig'deki 9 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sonu Altay'ı yenerek son veren Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Kastamonuspor'u da net bir skorla mağlup ederek eledi: 3-0.

Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşmayı 47'nci dakikada Kazım Can, 52'nci dakikada Doğukan ve 57'nci dakikada Muhammed Enes'in golleriyle kazanan siyah-beyazlı ekip kupada yoluna devam etti.

35'inci dakikada savunmanın hatasında topu kapan Bekir'in pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Kazım Can'ın şutunu kaleci uzanarak çeldi.

38'inci dakikada Muhammed Enes'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan'ın şutunu kaleci ayağıyla kurtardı.

47'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muhammed Enes'in arka direğe bıraktığı pasında Kazım Can'ın şutu kaleciden sekti, önüne düşen topa ikinci kez dokunan Kazım Can topu ağlara gönderdi: 1-0.

52'nci dakikada fark ikiye çıktı. Sağdan gelişen Manisa FK atağında topu taşıyan Bedirhan, çağ çaprazdan getirdiği topu ceza sahası içerisine bıraktı, Muhammed Enes'in topuk pasında şutunu çeken Doğukan topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

57'nci dakikada Tabla'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammed Enes, çalımlarıyla kaleciyi de geçerek skoru ilan etti: 3-0.