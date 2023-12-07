Merkezefendi Mustafa’yı aldı

Türkiye Basketbol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi, dış transferde mutlu sona ulaştı. Takımın en skorer ismi Nijerya asıllı pivot Daniel Oturu'yu Anadolu Efes'e kaptıran Denizli temsilcisi, Galatasaray Ekmas'tan Muhaymin Mustafa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 1999 doğumlu, 2.01 boyundaki Sudan asıllı Türk basketbolcu Mustafa bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 8.6 dakika 0.8 sayı, 0.6 ribaund, BCL'de 3 maçta 9.7 dakika 0.7 sayı, 2.0 ribaund ortalamasıyla oynadı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Muhaymin Mustafa ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştıkları bildirildi. Ülkemizde Anadolu Efes, Pertevniyal, Beylikdüzü ve Tofaş formalarını da giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Yunan ekibi Ionikos Nikaias ekibinde görev yaptıktan sonra 25 Haziran 2022'de Galatasaray'a imza atmıştı.