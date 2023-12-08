Namağlup güreşçi ödülünü aldı

Pamukkale Belediyespor'un başarılı yağlı güreşçisi Beytullah Sarı, bu yıl mücadele ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde elde ettiği şampiyonluğun ödülünü aldı. 2023 sezonunda tüm boylarda dereceye giren ilk dört sporcuya, baş boyunda ise dereceye giren ilk beş sporcuya madalya ve kupanın yanı sıra para ödülü verildi. Beytullah Sarı ayak boyunda Türkiye birincisi olarak ödülün sahibi oldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Tüm sporlar çocuklarımız için çok önemli ama geleneksel sporlar özellikle faydalı. Ata sporumuz, milli sporumuz diyoruz çünkü bunlar bizim kültürümüz" diye konuştu.