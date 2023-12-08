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Haberler Spor Nazilli Bld’de keyifler yerinde

Nazilli Bld’de keyifler yerinde

SEBAHATTİN ALP
Nazilli Bld’de keyifler yerinde
TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında pazar günü Karacabey Belediyespor ile deplasman da karşılaşacak olan Nazilli Belediyespor'da keyifler yerine geldi. 4-1'lik Yeni Mersin İY mağlubiyeti ile bozulan moraller, Ekrem Çalışanlar ve Salih Kavrazlı'nın affedilmesi ve taraftar grubu Alem Gençlik'in antrenmanda futbolculara baklava ikram etmesi ile düzeldi. Taraftarlar ve siyah-beyazlı kafile arasında gerilen ortam yumuşatılırken, ortam da tatlıya bağlanmış oldu. Karacabey deplasmanı için başarılar dileyen Alem Gençlik taraftarı futbolculara baklava ikramında bulundu. Nazilli Belediyesporlu futbolcular da, taraftarlarına teşekkür ederek maça 3 puan parolası ile çıkacaklarını belirtti.
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