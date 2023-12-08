Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kupa müsabakalarına bu turda 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katıldı.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Karşılaşmalar 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Beşiktaş - Eyüpspor
Vavacars Fatih Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir - Boluspor
Corendon Alanyaspor - Yılport Samsunspor
EMS Yapı Sivasspor - Ankara Keçiörengücü
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Gaziantep FK - Bodrum FK
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor
Bitexen Antalyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor
Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor
Mondihome Kayserispor - Gençlerbirliği
Tümosan Konyaspor - Göztepe
Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzicanspor
Trabzonspor - Manisa FK