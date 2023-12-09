Derbi ateşi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı.

Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi. Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe ise Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide yenilmedi. Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertliler karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda yaşadı.

EN SON 2019 YILINDA YENDİ

Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. "Kara Kartal" 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 357 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fener 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.

İSMAİL KARTAL'IN 8. ÇALIMBAY'IN 4. DERBİSİ

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 8. derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mücadele etti. İsmail Kartal, Beşiktaş'a karşı 3 lig maçında 2 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Kartal, Galatasaray'a karşı ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Rıza Çalımbay ise 18 yıl sonra yeniden derbi heyecanı yaşayacak ve 4. derbisine çıkacak. Rıza Çalımbay, son derbi sınavını 2005-2006 sezonunda 'Beşiktaş Teknik Direktörü' olarak 18 Eylül 2005 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı vermişti. İnönü Stadı'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.