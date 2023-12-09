Efeler 09’dan transfer hamlesi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve gol yollarında umudunu bulamayan Efeler 09 SFK devre arasında hücum bölgesini takviye etmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon gol kralı olan İshak Kurt'la sezon başında yolları ayırdıktan sonra kadrosunu Mert Efe Çölbeyi ve Tayyip Mevlüt Kaya ile takviye eden ancak iki genç futbolcudan da istediği verimi alamayan yeşil-beyazlı ekip, ara transfer döneminde santrafor bölgesine transfer gerçekleştirecek. 2. Lig yolunda ileri uçta sıkıntı çekmek istemeyen Aydın temsilcisinin, geçtiğimiz sezon Vanspor FK'da forma giyen 33 yaşındaki Baran Basut ve Uşakspor ile yollarını ayıran 30 yaşındaki Doğan Karakuş'la ilgilendiği iddia edildi.