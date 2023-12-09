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Haberler Spor Milletler Ligi’nde rakipler belli oldu

Milletler Ligi’nde rakipler belli oldu

HABER MERKEZİ
Milletler Ligi’nde rakipler belli oldu
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasına kadınlarda ve erkeklerde, Antalya ev sahipliği yapacak. Son şampiyon dünya 1 numarası Filenin Sultanları, 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde İtalya, Polonya, Japonya, Almanya, Bulgaristan ve Fransa ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında ABD'de Arlington'da ABD, Polonya, Sırbistan, Almanya, Kanada, Bulgaristan ve Güney Kore ile kapışacak. Millilerimiz, üçüncü haftada 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong'da mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın üçüncü hafta grubunda Çin, Brezilya, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Tayland ve Bulgaristan bulunuyor.
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