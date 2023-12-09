Milletler Ligi’nde rakipler belli oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasına kadınlarda ve erkeklerde, Antalya ev sahipliği yapacak. Son şampiyon dünya 1 numarası Filenin Sultanları, 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde İtalya, Polonya, Japonya, Almanya, Bulgaristan ve Fransa ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında ABD'de Arlington'da ABD, Polonya, Sırbistan, Almanya, Kanada, Bulgaristan ve Güney Kore ile kapışacak. Millilerimiz, üçüncü haftada 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong'da mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın üçüncü hafta grubunda Çin, Brezilya, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Tayland ve Bulgaristan bulunuyor.