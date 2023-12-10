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Egeliler kritik virajda

Potada Petkim, Türk Telekom ile Manisa BŞB, Darüşşafaka ile ve Merkezefendi, Tofaş ile kapışacak.

HABER MERKEZİ
Egeliler kritik virajda

Basketbol Süper Ligi'nde bugün 3 Ege ekibi zorlu maçlara çıkacak. Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen oynadığı son 3 maçı üst üste kaybeden Aliağa Petkim, Türk Telekom'la deplasmanda karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'ndaki MAÇ saat 15.30'da başlayacak. Art arda 4 mağlubiyetin ardından geçen hafta Telekom'u iç sahada yenen Manisa BŞB, İstanbul deplasmanında Darüşşafaka'yla karşılaşacak.

MERKEZEFENDİ'YE SERT RAKİP

Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı mağlup ederek 2'nci galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Basket ise Bursa deplasmanında seri yakalamaya ve düşme hattından kurtulmaya çalışacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak.

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