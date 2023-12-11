Halil Umut Meler’e saldırı! MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakeme yumruk attı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.

Bakan Tunç ayrıca, "Olaylarda eylemleri tespit edilen K.Ç. ve Ş.Y.Ş gözaltına alınmış, hastanede bulunan Kulüp Başkanı Faruk Koca hakkında da gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Diğer şüphelilerin tespiti ile birlikte soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir." ifadelerinin de yer aldığı başka bir paylaşım daha yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Yerlikaya, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde saha içinde MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından yaptığı açıklamada "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, hakemlerin hedef gösterildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gideceğini göz ardı eden herkes bu gece olanları enine boyuna düşünsün. Hep hakemlerle ilgili konuşanlar, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, hakemleri düşman gösterenler enine boyuna düşünsün. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Hiç kimsenin, hiç kimseye, özellikle de bir hakeme böyle davranma hakkı yok. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Kimse böyle bir şey yapamaz. O yüzden burada alacağımız karar çok sert olacak. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Hakemlik şamar oğlanlığı değildir. Biraz sonra yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Kamuoyuna da gerekli açıklamayı yapacağız."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.