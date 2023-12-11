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Merkezefendi son nefeste

Merkezefendi Belediye Basket, deplasmanda Bursaspor’u maçın son anlarındaki etkili oyunuyla yendi. İkide iki yapan yeşil-mavililer, ateş hattından kurtulmak için umutlandı

HABER MERKEZİ
Merkezefendi son nefeste

TÜRKİYE Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, deplasmanda güçlü rakibi Bursaspor İnfo Yatırım'ı mağlup ederek yeniden umutlandı: 85-87. Geçen hafta da Darüşşafaka'yı yenen yeşil-mavililer, ikide iki yaparak ateş hattının bir basamak üzerinde olan Çağdaş Bodrum ile puanlarını eşitledi. Müsabakaya iki takım da karşılıklı basketlerle başlarken, ilk periyot 20-20 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta konuk ekip oyuna ağırlığını koydu. Özellikle dış atışlardan isabet bulan Denizli ekibi, devreyi 50-40 önde kapattı.Üçüncü periyotta rakibi karşısında farkı çift hanelere taşıyan Merkezefendi Belediye Basket, Lomazs'ın etkili oyunuyla farkı korudu. Bursaspor'un farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Merkezefendi, son bölüme 74-53'lük skor avantajıyla girdi.

SON ANLAR NEFESLERİ KESTİ

DÖRDÜNCÜ çeyrekte yeşilbeyazlılar, toparlandı ve hızla aradaki farkı eritti. Özelikle Floyd'un etkili oyunu sayesinde bitime 1 dakika kala Bursa aradaki farkı 2'ye indirdi. son bölümde akıllı oynayan ve hata yapmayan Merkezefendi Belediye Basket parkeden 87-85 galip ayrıldı.

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