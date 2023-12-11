Merkezefendi son nefeste

TÜRKİYE Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, deplasmanda güçlü rakibi Bursaspor İnfo Yatırım'ı mağlup ederek yeniden umutlandı: 85-87. Geçen hafta da Darüşşafaka'yı yenen yeşil-mavililer, ikide iki yaparak ateş hattının bir basamak üzerinde olan Çağdaş Bodrum ile puanlarını eşitledi. Müsabakaya iki takım da karşılıklı basketlerle başlarken, ilk periyot 20-20 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta konuk ekip oyuna ağırlığını koydu. Özellikle dış atışlardan isabet bulan Denizli ekibi, devreyi 50-40 önde kapattı.Üçüncü periyotta rakibi karşısında farkı çift hanelere taşıyan Merkezefendi Belediye Basket, Lomazs'ın etkili oyunuyla farkı korudu. Bursaspor'un farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Merkezefendi, son bölüme 74-53'lük skor avantajıyla girdi.

SON ANLAR NEFESLERİ KESTİ

DÖRDÜNCÜ çeyrekte yeşilbeyazlılar, toparlandı ve hızla aradaki farkı eritti. Özelikle Floyd'un etkili oyunu sayesinde bitime 1 dakika kala Bursa aradaki farkı 2'ye indirdi. son bölümde akıllı oynayan ve hata yapmayan Merkezefendi Belediye Basket parkeden 87-85 galip ayrıldı.