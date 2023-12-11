Petkim gülemiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde son üç maçını kaybeden Aliağa Petkim, deplasmanda Türk Telekom'a da yenilerek galibiyet hasterini 4 maça çıkardı: 81-79. Karşılaşmaya iyi başlayan Petkim ilk periyodu 28-20 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe etkili başlayan Türk Telekom, devreye 48-43 üstün girdi. Üçüncü periyota iyi başlayan konuk takım, boyalı alandan üretken bir oyun sergileyerek 27. dakikada 58-60 öne geçmeyi başardı. Ancak başkent temsilcisi Enoch ve Palmer ile pota altından bulduğu sayılarla bu çeyreği 64-62 önde tamamladı. Son periyotta adam adama iyi savunma yapan Türk Telekom, karşısında sayı bulmakta zorlanan Petkim maçı 81-79 kaybetti.