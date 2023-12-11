  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Petkim gülemiyor

Petkim gülemiyor

HABER MERKEZİ
Petkim gülemiyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde son üç maçını kaybeden Aliağa Petkim, deplasmanda Türk Telekom'a da yenilerek galibiyet hasterini 4 maça çıkardı: 81-79. Karşılaşmaya iyi başlayan Petkim ilk periyodu 28-20 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe etkili başlayan Türk Telekom, devreye 48-43 üstün girdi. Üçüncü periyota iyi başlayan konuk takım, boyalı alandan üretken bir oyun sergileyerek 27. dakikada 58-60 öne geçmeyi başardı. Ancak başkent temsilcisi Enoch ve Palmer ile pota altından bulduğu sayılarla bu çeyreği 64-62 önde tamamladı. Son periyotta adam adama iyi savunma yapan Türk Telekom, karşısında sayı bulmakta zorlanan Petkim maçı 81-79 kaybetti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA