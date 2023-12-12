Ezeli rakiplerden örnek tablo

İzmir'in iki ezeli rakibi Göztepe ve Karşıyaka taraftarları, takımlarının Ankara'da çıktığı deplasman maçlarından önce Anıtkabir'de buluştu. 1. Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olan Göz-Göz ile 3. Lig 2. Grup'ta Hacettepe 1945'le karşılaşan Kaf-Kaf'ın taraftarları, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmamak için gittikleri Başkent Ankara'da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. İki takım taraftarları Anıtkabir'in önünde Ata'nın huzurunda birlikte fotoğraf çektirdi. Göztepeliler takımlarının 3-0 kazanıp Süper Lig yürüyüşünü sürdürmesiyle Ankara'dan mutlu ayrılırken, Karşıyakalılar ise takımlarının 4-3 mağlup olarak zirvenin gerisine düşmesiyle kahroldu.