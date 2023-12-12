  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ezeli rakiplerden örnek tablo

Ezeli rakiplerden örnek tablo

HABER MERKEZİ
Ezeli rakiplerden örnek tablo
İzmir'in iki ezeli rakibi Göztepe ve Karşıyaka taraftarları, takımlarının Ankara'da çıktığı deplasman maçlarından önce Anıtkabir'de buluştu. 1. Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olan Göz-Göz ile 3. Lig 2. Grup'ta Hacettepe 1945'le karşılaşan Kaf-Kaf'ın taraftarları, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmamak için gittikleri Başkent Ankara'da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. İki takım taraftarları Anıtkabir'in önünde Ata'nın huzurunda birlikte fotoğraf çektirdi. Göztepeliler takımlarının 3-0 kazanıp Süper Lig yürüyüşünü sürdürmesiyle Ankara'dan mutlu ayrılırken, Karşıyakalılar ise takımlarının 4-3 mağlup olarak zirvenin gerisine düşmesiyle kahroldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA