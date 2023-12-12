Haydi Aslan yaz bir destan

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bugün deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

AVRUPA'YA VEDA EDEBİLİR

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi için bugün Kopenhag'ı yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayern Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Aslan kazanamaması ve M.United'ın Münih'i yenmesi durumunda ise sonuncu olarak Avrupa defterini kapatacak.

GÖZLER ICARDİ'DE

GALATASARAY'IN bugün Danimarka ekibi karşısında en büyük kozu yine Mauro Icardi olacak. 30 yaşındaki Arjantinli yıldız bu sezon Avrupa'da 5 gol, bir asist; ligde de 12 gol, 5 asistle takımın en skorer ismi olarak öne çıkıyor.

KASASINI DOLDURACAK

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde kasasını da dolduracak. Sarı-kırmızılılar bugünkü zorlu maçtan galibiyetle ayrılması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 2,8 milyon Euro'luk galibiyet primi ve bir üst tura çıkacağı için de 9,6 milyon Euro olmak üzere toplam 12.4 milyon Euro daha kasasına koyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon Euro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon Euro'ya çıkacak.