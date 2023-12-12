Kadın voleybolunda en büyük belli oluyor! Türkiye’den Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit mücadele edecek

Kadın voleybolunda dünyanın en büyük takımının belirleneceği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de düzenlenecek.

Hangzhou kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, yarın başlayacak. Turnuvada şampiyon 17 Aralık Pazar günü belli olacak.

Türkiye'den VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in mücadele edeceği organizasyonda Çin'den Tianjin Bohai Bank, Brezilya'dan Dentil Praia ile Gerdau Minas, Vietnam'dan ise Sport Center takımları yer alacak.

Üç kıtadan 6 takımın ter dökeceği turnuvada takımlar üçer takımdan 2 gruba ayrılacak. A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank ve Gerdau Minas, B Grubu'nda ise VakıfBank, Dentil Praia ile Sport Center yer alacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşmeyle karşı karşıya gelecek.

ORGANİZASYONA TÜRKİYE DAMGASI

Türk takımları, dünyanın en büyüğünün belirlendiği turnuvaya adeta damga vurdu.

Beş farklı ülke takımının şampiyonluk yaşadığı turnuvada Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Türkiye'yi VakıfBank 4, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 şampiyonlukla zirveye taşıdı.

Türkiye'yi üçer şampiyonlukla Brezilya ve İtalya takip etti.

10 FARKLI TAKIM KAZANDI

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 10 farklı takım zafere ulaştı.

VakıfBank'ın 4 kez kupayı kaldırdığı turnuvayı Eczacıbaşı 2, Imoco Volley 2, Fenerbahçe, Osasco, Rabita Bakü, Dinamo Kazan, Leite Maço Sorocaba, Sadia Sao Paulo ve Teodora Ravenna da birer kez kazandı.

Sıralamada 4 şampiyonluk, ikişer ikincilik ve üçüncülüğü bulunan VakıfBank, toplam 8 madalyayla zirvede yer aldı. Sarı-siyahlıları, 2 şampiyonluk, 1 ikincilik, 2 üçüncülükle toplam 5 madalya alan Eczacıbaşı izledi.

AVRUPA KONFEDERASYONU ÖNDE

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda diğer kıtalara üstünlük kurdu.

Avrupa takımları 15 kez düzenlenen organizasyonda 12 ez şampiyonluk yaşadı. Kulüpler 8 ikincilik, 11 üçüncülük aldı. Güney Amerika takımları ise turnuvayı 3 kez kazandı. Söz konusu kıta takımları, 7 ikincilik, 3 de üçüncülük gördü.

Asya takımları ise sadece 1 kez üçüncülük yaşadı.