Nefes nefese

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri zirve ve dipte müthiş bir savaş veriyor. 11 hafta geride kalırken, 5 Ege ekibinden 3'ü Play-Off hattında yer alırken, 2'si kümede kalma mücadelesi veriyor. Sezona istediği gibi başlayamayan İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, son 6 maçını kazanarak zirveye yaklaştı. 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi alan yeşil-kırmızılılar, topladığı 19 puanla zirve ortağı oldu. Sezona iyi giren ancak dört maç üste üst kaybeden Manisa BŞB, son iki müsabakasını kazanarak yeniden çıkışa geçti. 6 galibiyet ve 5 yenilgiyle 17 puan toplayan yeşil-beyazlılar, haftayı 5. sırada kapattı.

KABUSTAN UYANAMIYOR

Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Aliağa Petkim, sezona harika bir giriş yapsa da son dört maçında güçlü rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı. Bir ara liderliğe kadar yükselen İzmir ekibi, son sonuçların ardından 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 16 puan topladı ve kendisine 9. sırada yer bulabildi. Bu sezon tarihinde ilk kez en üst ligde mücadele eden Çağdaş Bodrum, kabustan uyanamıyor. Sadece 3 galibiyet alabilen Muğla temsilcisi, 14 puanla ateş hattının bir basamak üzerinde 14. sırada bulunuyor. Sezona Play-Off iddiasıyla giren ancak ilk galibiyetini 6. maçta alabilen Merkezefendi Belediye Basket ise ateş hattına demir attı. Uzun süre son sırada yer alan Denizli temsilcisi, son iki maçını kazanarak ligde kalma adına umutlandı.