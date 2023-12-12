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Haberler Spor UEFA'dan Türk hakemlere görev! Arda Kardeşler ve Atilla Karaoğlan Avrupa maçlarında düdük çalacak

UEFA'dan Türk hakemlere görev! Arda Kardeşler ve Atilla Karaoğlan Avrupa maçlarında düdük çalacak

UEFA, perşembe günü oynanacak 2 Avrupa Ligi müsabakası için Türk hakemlere görev verdi. FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki Rennes-Villarreal maçını, FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler ise UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki Slovan Bratislava-Olimpija Ljubljana mücadelesini yönetecek.

AA
UEFA’dan Türk hakemlere görev! Arda Kardeşler ve Atilla Karaoğlan Avrupa maçlarında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda 14 Aralık Perşembe günü Fransa'nın Rennes ile İspanya'nın Villarreal takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Rennes şehrindeki Roazhon Park'ta TSİ 20.45'te başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda 14 Aralık Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görevlendirildi.

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