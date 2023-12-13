Fethiye kendine geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 4 hafta sonra evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenerek camiayı sevince boğdu. İlk yarıda bulduğu 2 golle rakibini mağlup eden Muğla ekibinin teknik direktörü Taner Gülleri, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Mücadele edip, coşkulu oynadığımız takdirde kazanacağımızı biliyorduk. 4 haftadır galibiyet alamıyorduk. Bu durumu bugün kırmamız iyi oldu. Emeğimizin karşılığını aldık. İsteklerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu skor inşallah serinin başlangıcı olur. Selçuk Alibaz'ın yokluğunu, Sezer'in ve İlyas'ın sakatlığını hissettik. Yerlerine oynayan arkadaşlar da güzel mücadele etti" diye konuştu. Ligde 9. sıraya yükseldiklerini aktaran Gülleri, "Play-Off için 4 puanımız var. Bir an önce Play-Off hattına girmemiz lazım. İlk yarı için son 2 hafta kaldı. Bu haftalarda da galip gelmek istiyoruz" dedi.

'DİZİMDE SORUN VAR'

Fethiyespor Basın Sözcüsü Selahattin Aydemir de eksiklere rağmen iyi bir galibiyet aldıklarını kaydederken, futbolcu Selçuk Alibaz ise, "Dizimde sorun var. Ağrıyor ama bir şekilde idare ediyorum. İlk yarıyı bir şekilde idare etmeye çalışıyorum. İlk yarı bittikten sonra inşallah toparlayacağım" dedi.