Manisa FK’da Ayberk şoku

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, sakatlık şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlılarda Adanaspor karşılaşmasında darbe sonucu sakatlanan genç stoper Ayberk'in 3 ya da 4 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan futbolcumuz Ayberk Karapo'nun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Ayberk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Karşılaşmadan sonra konuşan teknik direktör Osman Özköylü de sakatlıklara değinmişti.

ÖZKÖYLÜ: 3 OYUNCUYU KAYBETTİK

HER şeye rağmen oynadıkları oyunun karşılığını en azından 1 puanla aldıklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Bu maçta 2 puan ve çok önemli 3 oyuncumuzu kaybettik. Bunun telafisini nasıl yapacağımızı önümüzdeki hafta daha çok düşünmemiz gerekiyor" demişti. Manisa FK altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta görev aldı. Siyah-beyazlılarda geçen sezondan beri sürekli olarak forma giyen Ayberk'in adı Avrupa ekipleriyle anılıyordu.