Naz Naz’dan puan silme cezasına itiraz

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 26 puanla 7'inci sırada yer alan ve federasyondan gelen 3 puan silme cezasıyla sarsılan Nazilli Belediyespor, bu konuda harekete geçti. 891 bin TL'si vergi, yaklaşık 1 milyon 400 TL'si de sigorta olmak üzere yaklaşık 2 milyon 300 bin TL'lik borcu nedeniyle 3 puanı silinen Naz Naz'da Başkan Şahin Kaya ve ekibi, TFF'ye 30 bin TL'lik başvuru ücretini yatırarak gelen cezaya itiraz etti. 2 milyon 300 bin TL'lik borcu yatırmayı taahhüt edip, cezanın kaldırılmasını talep eden siyahbeyazlı yönetimin, federasyondan gelecek cevabı beklemeye başladığı bildirildi.