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Haberler Spor Naz Naz’dan puan silme cezasına itiraz

Naz Naz’dan puan silme cezasına itiraz

HABER MERKEZİ
Naz Naz’dan puan silme cezasına itiraz
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 26 puanla 7'inci sırada yer alan ve federasyondan gelen 3 puan silme cezasıyla sarsılan Nazilli Belediyespor, bu konuda harekete geçti. 891 bin TL'si vergi, yaklaşık 1 milyon 400 TL'si de sigorta olmak üzere yaklaşık 2 milyon 300 bin TL'lik borcu nedeniyle 3 puanı silinen Naz Naz'da Başkan Şahin Kaya ve ekibi, TFF'ye 30 bin TL'lik başvuru ücretini yatırarak gelen cezaya itiraz etti. 2 milyon 300 bin TL'lik borcu yatırmayı taahhüt edip, cezanın kaldırılmasını talep eden siyahbeyazlı yönetimin, federasyondan gelecek cevabı beklemeye başladığı bildirildi.
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