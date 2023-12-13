  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pahalı operasyon

Pahalı operasyon

HABER MERKEZİ
Pahalı operasyon
Trendyol Süper Lig'de zirvenin 14 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası 5 oyuncuya kesildi. Verdikleri katkı tartışma konusu haline gelen Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana, kulübün yeni yönetimi tarafından performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. 5 futbolcu siyah-beyazlı takıma 12.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelirken, bu sezon kazanacakları toplam maaş ise 11.8 milyon Euro olacak. Böylelikle kadro dışı kalan isimlerin Beşiktaş'a maliyeti yaklaşık 25 milyon Euro seviyelerinde oldu. Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki süreçte alacağı kararlar da merak konusu oldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA