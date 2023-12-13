Pahalı operasyon

Trendyol Süper Lig'de zirvenin 14 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası 5 oyuncuya kesildi. Verdikleri katkı tartışma konusu haline gelen Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana, kulübün yeni yönetimi tarafından performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. 5 futbolcu siyah-beyazlı takıma 12.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelirken, bu sezon kazanacakları toplam maaş ise 11.8 milyon Euro olacak. Böylelikle kadro dışı kalan isimlerin Beşiktaş'a maliyeti yaklaşık 25 milyon Euro seviyelerinde oldu. Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki süreçte alacağı kararlar da merak konusu oldu.