Tarihi ceza yolda

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında önceki akşam Ankara'da oynanan ve 1-1 sona eren Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın orta hakem Halil Umut Meler'e saldırması futbol tarihine kara bir leke olarak geçti. Olay sonrası acil olarak toplanan Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerin süresiz ertelendiğini duyurarak alınacak radikal kararların ışığını yaktı. Meler'e yumruk atarak saldıran Başkan Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 6 kişi olay gecesi adliyeye sevk edildi. Savcılığın soruşturmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yerde yatan hakem Meler'i tekmeleyen iki kişi tutuklandı.

EN AZ 3 YILLA YARGILANACAK

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı eylemi sonrası Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesi kanunu çerçevesinde de tarihi cezalar gündeme geldi. Yaptığı eylemin karşılığı 3 yıllık hak mahrumiyeti cezası olan Faruk Koca, statü gereği 2 yılı aşan cezalar ömür boyu cezaya döndüğü için bir daha kulüp yöneticiliği yapamayacak. Koca'nın alabileceği ceza bununla da sınırlı kalmıyor. Hakemler devlet memuru statüsünde olduğu için Koca, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince en az 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Hapis cezası 6.5 yıla kadar çıkabilecek. TFF'nin Ankaragücü'ne de ağır yaptırımlar uygulaması bekleniyor.

FEDERASYON BUGÜN TOPLANIYOR

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün hastanede tedavi gören Halil Umut Meler'i ziyareti sonrası açıklama yaptı. Bugün yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını belirten Büyükekşi, "Toplantıda bütün konuları açıklığıyla, neyin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz. Tekrar altını çiziyorum bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu 2 hafta sonra eski haline gelsin, böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu olayın kesinlikle unutulmaması lazım. Bunun bir milat olması lazım. Artık yeter!" ifadelerini kullandı. Büyükekşi, yaşanan olaylardan dolayı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin Türkiye'den alınmasının söz konusu olmadığını belirtti.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruğu ile yere yığılan ve tekmelere maruz kalan hakem Halil Umut Meler'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Meler'in ifadesinde, saldırının detaylarına ve saldırganlar tarafından yapılan tehditlere yer verildi. Maçın bitiş düdüğünün ardından, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şu ifadelere yer verdi:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve elmacık kemiğinde çatlak olduğu tespit edilen Meler, bugün taburcu olup İzmir Selçuk'a gelerek ailesiyle buluşacak.

BABA MELER: 'UMUT'LAR KAZANACAK

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rize ile berabere kaldıkları maçın bitiminde karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak hastanelik etmesinin ardından baba Bülent Meler, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Baba Bülent Meler "Öncelikle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet büyüklerimiz olmak üzere spor camiasına destekleri için teşekkür ediyorum. Oğlumun durumunun iyi olduğunu öğrendim, bugün taburcu olacağı söylendi, 10 gün önce dünyaya gelen bebeği için bir an önce evine Selçuk'a gelmek istiyor. Kendisi ile telefonda görüştüm, 'İyiyim baba merak etmeyin' dedi" ifadeleri kullandı.

"DİLİM TUTULDU"

Asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliği olan ve babasının desteği ile hakemlik kariyerine başlayan Halil Umut Meler'in babası Bülent Meler de uzun yıllar Selçukspor ve Torbalıspor'da futbol oynadığını ifade etti. Baba Bülent Meler 'Oğlumun yönettiği her maçı seyrediyorum. Önceki akşam, 'Oğlum maçı kazasız belasız bitirdi' derken bir anda canlı canlı oğluma o başkanın yumruk attığını görünce dilim tutuldu. O an nefes bile alamadım. Bir baba olarak o an bir şey yapamamanın üzüntüsü ile onu hissettim. 'O yumruk değil, Türk Futbolu kazanacak, Umuk kazanacak, Umutlar kazanacak' diye konuştu. Meler'in yakın çevresine hakemliği bırakmayacağını söylediği öğrenildi.

ÖZÜR DİLEDİ İSTİFA ETTİ

HAKEM Halil Umut Meler'e saldıran ve gözaltına alınan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, görevinden istifa etti. Koca yaptığı açıklamada "Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere, Tüm hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum" ifadelerini kullanarak görevinden istifa etti.