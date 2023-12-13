Horoz’a destek yok

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'den düştüğü TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yaşanan sıkıntılar nedeniyle sezona istediği gibi başlayamayan ve ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'un kötü durumda olması, tribünde de kan kaybı yaşamasına neden oluyor. Yeşil-siyahlı takımın ligde aldığı kötü sonuçlar sonrası, taraftarlar da maçlardan soğumaya başladı ve tribünlerdeki futbolsever sayısı her geçen maç azaldı. İskenderunspor karşılaşmasını yaklaşık 1159 futbolsever izlerken, sezon başında bu sayı 2 bin kişi civarındaydı.

TRİBÜN DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Transfer yasağı nedeniyle U19 takımı ağırlıklı kadro ile maçlara çıkmak zorunda kalan ve 2. Lig'deki ilk sezonunda beklentilerin oldukça uzağında kalan Denizlispor, bu süreçte alınan kötü sonuçların ardından tribün desteğini de kaybetti. Horoz, ligde iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Takımın başına gelen Özcan Bizati yönetiminde evinde çıktığı 2 karşılaşmada da mağlup olan Denizlispor, sadece Aksaray Bld deplasmanında kazanabildi ve 14 puanla 17. sırada konumlandı. Ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak, VİP Loca önü 100 TL, B ve D Üst 75 TL, A Alt 60 TL ve maraton 50 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarının makul seviyede tutulması da tribünlerin dolması için yeterli olmadı.