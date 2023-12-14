Arkas Spor’a Çekya ekibi

ARKAS Spor, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında bugün Çekya ekibi CEZ Karlovarsko'yu konuk edecek. Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. CEV Kupası 8'li finalleri ilk maçında Arkas Spor, bugün Çekya ekibi CEZ Karlovarsko ile İzmir'de karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Fuad Aghayev (Azerbaycan) ile Rossella Piana (İtalya) hakem ikilisi yönetecek. Bu zorlu müsabakanın rövanşı ise 19 Aralık Salı günü Çekya'da oynanacak. Bu turu geçen ekip, Play-Off turunda Rio Duero (İspanya)- Chenois (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Öte yandan Efeler Ligi'nde oynadığı son iki maçını da kazanan Arkas Spor, ligde de alt sıralardan kurtulup 7. basamağa yükselmeyi başardı.