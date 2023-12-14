İzmir futbolu için el ele

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir futbolu için önemli bir iş birliğine gitti. Bu kapsamda bir protokol imzalanırken, protokole göre futbol kulüplerinin kentin marka değerine, tanınırlığına ve ekonomisine katkısını artırmak, ölçümlemek ve bu konuda projeler geliştirilmesi hedeflendi. 3 yıl sürecek iş birliği kapsamında, Türkiye'ye örnek olacak projeler geliştirmek için çalışmalar yapılacak. İlk olarak İzmir'den Süper Lig'de en az bir takımın olmasının kente kazandıracağı tüm ekonomik ve marka değerleri analiz edilerek sayısal veri haline getirileceği öğrenildi.