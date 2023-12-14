KSK tahttan indi

Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi'nde liderlik için çekiştiği ve genel averaj hesapları yaptığı Strasbourg'un Oostende'ye yenildiği haftada fırsat tepti, deplasmanda Oldenburg'a 97-88 kaybetti. Oldenburg 12-9 ile başladıktan sonra KSK doğru atışlar buldu ve 8. dakikada 22-17 öne geçti. Karşıyaka geri düşmüşken son saniyede Hilliard'ın üçlüğüyle periyodu 27-25 önde bitirdi. Kaf-Kaf, ikinci çeyreğin 5. dakikasında skoru 43-35'e getirdi, soyunma odasına da 58-46 gitti.

2. YARIDA HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

Oldenburg ikinci yarıda 10-0'la başlayınca 3 dakika dolmadan fark 2 sayıya (58-56) düştü. Karşıyaka savunma konsantrasyonunu yeniden yakaladı, 6. dakikada Darrun Hilliard ile skoru 67-60'a getirdi. Oldenburg 8-0'lık seriyle 9. dakikada 68-67 öne geçti, son periyoda da 71-69 önde girdi. Karşıyaka bitime 6:24 kala skoru 77-74 lehine çevirdi ancak son bölümde top kayıpları yaparak geri düştü. Son 3 dakikaya Oldenburg 86-81 önde başladı, son saniyede 3/3 üçlükle maçı 97-88 kazandı.

SON HAFTA ÇOK KRİTİK

Son haftada Pınar Karşıyaka deplasmanda Oostende'yi yenerse grubu birinci veya ikinci bitirecek, kaybederse diğer sonuca göre üçüncü sıraya kadar gerileyebilecek. Statüye göre birinci olan sekiz takım direkt olarak Son 16'ya kalacak, ikinci ve üçüncü sıradakiler Son 16 için Play-In turunda mücadele edecek