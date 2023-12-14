Kültürpark Tenis Kulübü’nde seçime doğru

21 Ocak'ta İzmir Kültürpark Tenis Kulübü'nde (KTK) yapılacak genel kurulda başkanlık için adaylığını koyan avukat Murat Şener, ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Çankaya'daki Susuzlu Atlantis Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, yönetim kurulu adaylarıyla birlikte katılan Şener, 2 yıl sürecek olan başkanlık görevine seçilmesi halinde hayata geçirecekleri projeleri aktardı. Öncelikli hedeflerinin altyapı organizasyonlarında yapılacak iyileştirmelerle yetişen sporcuların kalitesini ve sayısını artırmak olduğunu belirten Şener, "Kulüp bünyesinde açtığımız kurslarla her yaştan insana tenis sevgisini aşılamayı planlıyoruz. Bugüne kadar büyük turnuvalara ev sahipliği yapan KTK kortlarında, uluslararası tenis karşılaşmalarının da yapılabilmesi için gerekli görüşme ve çalışmaları yapacağız" açıklamasında bulundu