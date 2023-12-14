Liglerin başlayacağı tarih açıklandı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbol tarihine "Kara bir Gece" olarak geçen yumruklama olayının ardından dün basın toplantısı düzenledi ve merak edilen soruları yanıtladı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan A.Gücü- Rizespor maçında sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmasının ardından ertelenen liglerin durumunu netleştiren Büyükekşi, liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu. 19-20-21 Aralık'ta maçların normal takvime göre oynanacağını belirten Büyükekşi, bu hafta oynanması gereken karşılaşmaların ise 10 Ocak'a erteleneceğini açıkladı.

CEZALAR BUGÜN AÇIKLANACAK

1. Lig ve 2. Lig'de bu hafta oynanması gereken müsabakalar 19-20-21 Aralık, 3. Lig'de oynanması gereken maçlar ise 19-20 Aralık tarihlerine ertelendi. Bu fikstüre göre Fenerbahçe ile G.Saray arasında oynanacak lig ve Süper Kupa maçlarının programında da bir değişiklik olmadığı belirtildi. Ankaragücü Kulübü ve başkanlıktan istifa eden Faruk Koca ile ilgili cezanın bugün duyurulacağını kaydeden Büyükekşi, "TFF'nin kurulları var. PFDK ve Tahkim Kurulu var. TFF Hukuk Kurulu Başkanı, her hafta maçlar oynandıktan sonra sevkleri yapıyor. Sevkler dün yapıldı. TFF Yönetimi'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. Bağımsız olan PFDK'ye yapılıyor bütün sevkler. İlgili maddelerden sevkler yapıldı. O talimatlar çerçevesinde, kurulumuzdan bağımsız olarak Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sevki yapıldı. İnşallah bu kararlar perşembe günü (bugün) açıklanacak. Konu, adalete gitmiştir. Bizim konumuz futbol disiplin talimatıyla ilgili. Bizim, kurullara "Bir şey yapın" deme yetkimiz yok. Hukuk kurulumuza müdahale edemeyiz. Bizde Tahkim Kurulu müdahale edebilir. Kararda bir düzeltme gerekiyorsa onlar yapar. Benim söz sarf etmem yanlış olur" diye konuştu.

İSTİFA ETMEK İÇİN SEBEP YOK

Büyükekşi hakkındaki istifa söylentileri ile ilgili ise "Faraziler üzerine iş yapmıyoruz? Şimdi siz dışarı çıktığınızda trafik kazası olacak, öleceksiniz! Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Lütfen sizler de olumlu olun. Böyle olumsuz şeylerle, dedikodularla uğraşmayın. İstifa etmek için bir sebep de yok. Ben her şeyi şeffaf olarak paylaşıyorum. Tek amacımız Türk futbolunu iyi yere getirmek. Bunu tek yapamayız, sizler de destek verin" yanıtını verdi.

KUPA MAÇLARI 16-17-18 OCAK'TA

TFF, 9-10 ve 11 Ocak 2024 tarihinde oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının ileri bir tarihe alındığını duyurdu. Ankaragücü - Ç.Rizespor karşılaşmasında yaşanan skandal şiddet olayı nedeniyle kaosun etkisi sürerken Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen maçların tarihlerini duyurdu. TFF Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün (Dün) yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda bu müsabakaların 16-17-18 Ocak 2024 tarihinde oynanması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.