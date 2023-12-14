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Haberler Spor Manisa’da kötü gidiş sürüyor

Manisa’da kötü gidiş sürüyor

Son haftalarda galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar çıkış yolu arıyor

HABER MERKEZİ
Manisa’da kötü gidiş sürüyor

TRENDYOL 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Manisa FK, ligin ilk haftalarındaki performansını arıyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bu tabloyu sürdüremeyen Manisa, kötü günler geçiriyor. Sezon başında zirvenin en önemli adayları arasında gösterilen siyah-beyazlılar, ilerleyen haftalarda adeta bir girdabın içine girdi. Sezona başladığı Osman Zeki Korkmaz ile yolları ayıran Manisa ekibi, daha sonra Osman Özköylü ile anlaşma sağladı ancak kötü gidişatı durduramadı.

ATEŞ HATTINA YAKLAŞTI

SEZON başından bu yana oynadığı 15 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile iyice ateş hattına yaklaştı. 18 puan ile 11. sırada bulunan Manisa'nın ateş hattının üzerindeki Tuzlaspor ile puan farkı 5'e düştü. İlk devrenin bitmesine 2 maç kala Adanaspor ve Şanlıurfaspor ile kozlarını paylaşacak Ege ekibi bu maçlardan galibiyet elde ederek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

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