Meler İzmir’e döndü

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, dün sabah yapılan son kontrollerinin ardından Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Basın mensuplarına açıklama yapmayan Meler, aracına binmeden basın mensuplarına teşekkür ederek, el salladı. Özel araçla İzmir'e doğru yola çıkan Meler'e eski hakem Yunus Yıldırım eşlik etti.

KALABALIK KARŞILADI

Taburcu olmadan önce basına bilgi veren Meler, süreci takip eden tüm basın mensuplarından özür dilediğini ama yaşanan süreçle ilgili kendini toparladıktan sonra açıklama yapacağını söyledi. Memleketi İzmir'e karayoluyla gelen Meler, akşam saatlerinde Selçuk'taki evine ulaştı. Burada ilk olarak babasına sarılan FIFA kokartlı hakemi oturduğu sitedeki komşuları ve akrabaları tarafından karşılandı. "Sağlığımla ilgili bir sorun yok." diyen Meler, "Hakemliğe devam edecek misiniz?" sorusuna ise "Şu anlık herhangi bir durum yok, Her şey mümkün. Sadece evime geçmek istiyorum." cevabını verdi. FIFA kokartlı hakem daha sonra eşini ve 12 günlük bebeğini görmek için evine geçti.

HAKEMLİĞİ BIRAKMAYACAK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşanan yumruk olayının ardından hakemliği bırakacağı konuşulan Halil Umut Meler'in geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşananlarla ilgili olarak ilk andan itibaren yakından ilgilendiğini ve talimatlar verdiğini vurgulayan Büyükekşi, "Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YÖRÜBULUT: MORALİ İYİ

Meler'in taburcu olmasının ardından sağlık durumuna ilişkin bilgiler veren Dr. Mehmet Yörübulut, "Herkese geçmiş olsun. Hocamızı iyilik hali ile taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki ufak şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Hocamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyorum. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorun yok" ifadelerini kullandı.