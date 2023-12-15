Akraba itirazı

Aydın Birinci Amatör Küme 5. Grup'ta ligin 9. haftasında oynanan şampiyonluk maçında lider Yeni Esnafspor, 1 puan gerisindeki Kuyuluspor'u 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Sert ve gergin geçen maçta Yeni Esnafspor'a şampiyonluğu getiren golleri Özkan Elban (3) kaydetti. Aydın Adnan Menderes Stadyumu 1 No'lu Yan Saha'da oynanan karşılaşmanın ardından ise şampiyonluğu rakibine kaybeden Kuyuluspor cephesinden bir iddia ortaya atıldı.

Kuyuluspor Başkanı Ömer Alakaya, maçta yan hakem olarak görev yapan Serpil Elban'ın, Esnafspor'da forma giyen ve 3 gol atarak hat-trick yapan Özkan Elban'ın amcasının kızı olduğunu öne sürdü. Maçın ardından harekete geçen Kuyuluspor Kulübü, Aydın İl Hakem Kurulu'na söz konusu iddia ile şikayette bulundu.

KURUL İDDİAYI İNCELİYOR

Yan hakem Serpil Elban'ın taraflı bir yönetim gösterdiğini iddia eden, Aydın temsilcisi dilekçe kurula dilekçe vererek, maçın tekrar oynatılmasını istedi. Kulüp şikayet dilekçesinde "10.12.2023 Pazar günü Aydın 1 No'lu Yan Sahası'nda oynanan Yeni Esnafspor- Kuyuluspor maçında maçın yan hakemi Serpil Elban, Yeni Esnafspor'un oyuncusu 9 forma numaralı Özkan Elban'ın amcasının kızı olduğu tarafımızdan tespit edilip, yardımcı hakemin taraf olduğundan dolayı adı geçen maçın tekrarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İl Hakem Kurulu, Kuyuluspor'un dilekçesini işleme alırken gerekli incelemelerin ardından gerek gördüğü takdirde konuyu Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na iletecek.

"OFSAYTLARI KAÇIRDI GOLÜMÜZÜ VERMEDİ"

Kuyuluspor Başkanı Ömer Alakaya, "Maç esnasında yan hakem Serpil Elban'ın ofsaytları sürekli kaçırmasından şüphelendik. Bunun üzerine yaptığımız araştırmada Serpil Elban'ın Yeni Esnafspor'da oynayan ve maçımızda 3 gol atan Özkan Elban'ın amcasının oğlu olduğunu öğrendik. Devre arasında hakem soyunma odasına gidip orta hakem Deniz Karadeniz ve yan hakem Serpil Elban'a 'Özkan Elban senin akraban mı?' diye sordum. 'Yürü git başımdan' diyerek beni uzaklaştırdılar. Taraf olan yan hakem Serpil Elban'ın yaptığı hatalardan dolayı goller yedik. Hatta 1-0 yenik durumdayken attığımız golümüz Serpil Elban'ın kaldırdığı ofsayt bayrağıyla iptal edildi. Yan hakem Serpil Elban'ın hatalarından dolayı maçı kaybettik. Bu maçın tekrarlanmasını istiyoruz. Gerekli şikayetlerimizi ilettik. İlk maçta 1-0 yendiğimiz rakibimizle adil şekilde tekrar şampiyonluk maçına çıkmak istiyoruz" dedi.