  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Denizlispor icralık oluyor

Denizlispor icralık oluyor

Horoz’un geçen yıldan kalan otel borcu nedeniyle başı derde girdi

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor icralık oluyor
DENİZLİSPOR U19 takımının 18 Şubat 2022'de Bandırma'da konakladığı Perema Otel'in sahibi Mustafa Remzi Erdoğan, yaklaşık 2 yıldır alamadıkları 16 bin lira konaklama ücretinin ödenmemesine isyan etti. Daha önce sosyal medya aracılığıyla alacağını isteyen Erdoğan, kulübü icraya vermekten başka çare kalmadığını söyledi. Erdoğan, "Hakkımızı helal etmiyoruz. Yönetenler Denizli adını da rezil etmektedirler. Ne kadar derdimizi anlatsak da utanmadan sıkılmadan borçlarını ödememişlerdir. Ödeme yapılmaması halinde Denizlispor'u üzülerek icraya vereceğimizi bildiriyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA