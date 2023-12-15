Denizlispor icralık oluyor

DENİZLİSPOR U19 takımının 18 Şubat 2022'de Bandırma'da konakladığı Perema Otel'in sahibi Mustafa Remzi Erdoğan, yaklaşık 2 yıldır alamadıkları 16 bin lira konaklama ücretinin ödenmemesine isyan etti. Daha önce sosyal medya aracılığıyla alacağını isteyen Erdoğan, kulübü icraya vermekten başka çare kalmadığını söyledi. Erdoğan, "Hakkımızı helal etmiyoruz. Yönetenler Denizli adını da rezil etmektedirler. Ne kadar derdimizi anlatsak da utanmadan sıkılmadan borçlarını ödememişlerdir. Ödeme yapılmaması halinde Denizlispor'u üzülerek icraya vereceğimizi bildiriyoruz" dedi.