Koca’ya ömür boyu men cezası

PFDK, olaylı MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının faturasını kesti. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk atmış, Meler aldığı darbe sebebiyle yere düşmüş ve saldırı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanmıştı. Yaşanan bu olaylar sonrası MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK, Başkent ekibine verilen cezayı açıkladı. Kurul, Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Faruk Koca, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı'nın 52/2'nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

2 MİLYON TL PARA CEZASI

Kurul, başkent ekibine 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira da ceza verildiğini kaydetti. MKE Ankaragücü ayrıca çirkin ve kötü tezahüratın sezon içinde ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 200 bin lira ile cezalandırıldı. MKE Ankaragücü'nün idarecilerinden Gülsen Yılmaz ve Cengiz Gökay ihtar cezası alırken, Cahit Şahin ihtarın yanı sıra 75 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira, Yusuf Buğra Tanık ise 45 gün hak mahrumiyeti ile 210 bin lira para cezası aldı.

DİĞER SALDIRGANLARA DA CEZA

Açıklamada kulüp görevlilerinden Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedilirken, İsmail Develi, Mücahid Osman Karabay, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk'ün ihtar cezası aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ DETAYI

PFDK'NIN resmi internet sitesinden açıkladığı cezalarda Ankaragücü-Ç. Rizespor mücadelesi yerine Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesi yazması gündem oldu. İnternetteki resmi duyuruda bu yanlışlık bir süre fark edilmezken daha sonra farkına varıldı ve düzeltilerek doğrusu yazıldı.

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Koca'nın 13 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, şüphelilerden Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

3 FARKLI SUÇTAN YARGILANACAK

Şüphelilerden Çelikkaya ve Şahin hakkında ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası istendi.