Manisa FK’yı korku sardı

TRENDYOL 1. Lig'de inişli-çıkışlı günler geçiren Manisa FK, korkmaya başladı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk haftalarda başarılı bir tablo çizen Manisa ekibi, sonraki haftalarda düşüşe geçti ve istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlı ekip, 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle adeta çakıldı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolları ayıran ve Osman Özköylü ile anlaşan Manisa, beklentilerin altında kaldı. 18 puan ile 11. sırada konumlanan Manisa temsilcisi, iyice alt sıralara geriledi. 13. puanla ateş hattında konumlanan Tuzlaspor ile arasındaki puan farkı 5'e düşen Manisa, korkulu rüya görmeye başladı. Kötü gidişi sonlandırarak bir an önce çıkışa geçmek ve rahat bir nefes almak isteyen Osman Özköylü ve öğrencileri, korkulu rüyadan uyanmak istiyor.