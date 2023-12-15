Olaylı karşılaşmanın raporu ortaya çıktı

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan başkent ekibinin başkanı Faruk Koca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşanan skandal Türk futbolunu derinden sarstı. Olaylı maçın raporu da ortaya çıktı. Saha içinde yaşananlar kameralara anbean yansırken, rapor olayların koridorlarda da devam ettiğini ortaya koydu. Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile ilgili verilecek kararlar için de bağlayıcı niteliği bulunan bu raporda saha dışında yaşananlar saniye saniye yer aldı. Raporda hakem Halil Umut Meler'in Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına beraberindeki 2 kişinin ise tekmelerine maruz kaldığına yer verilirken, esas dikkat çeken nokta ise koridorlarda yaşananları gözler önüne sermesi oldu.

TEHDİT ETMİŞ!

Hakemler içeri girdikten sonra tribünlerden yabancı cisimlerin atıldığı, hakemlerin soyunma odalarına girdikten sonra koridora gelen Faruk Koca'nın hakaretlerde bulunduğu ve "Buradan çıkamayacaklar" ifadesini kullandığı da rapora yansıdı.