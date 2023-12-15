Pınar KSK riske attı

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda lider çıktığı deplasmanda Oldenburg'a 97-88 yenilen Pınar Karşıyaka, zirveden inip son grup maçları öncesi kendini riske attı. 5 maç sonunda Karşıyaka gibi 3 galibiyeti bulunan Strasbourg, Oostende'ye yenilmesine rağmen temsilcimizi 2 averaj farkıyla geçip liderliğe yükseldi. Oldenburg ve Oostende'nin de 2'şer galibiyetle halen gruptan çıkma şansı bulunuyor. Son hafta 19 Aralık Salı günü Pınar Karşıyaka, Belçika'da Oostende'ye konuk olurken, Strasbourg ile Oldenburg ise Fransa'da karşılaşacak. Kaf-Kaf ikili averajının eşit olduğu Strasbourg'u galibiyet sayısı veya genel averajda sollamayı başarırsa lider olarak direkt son 16'ya kalacak. Temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlarsa Play-In etabında saha avantajını eline geçirecek. Dünkü mağlubiyetle Oldenburg'a ikili averajda geçilen KSK grubu 3. tamamlarsa Play-In'e saha dezavantajıyla girecek. Temsilcimizin 4 takımın da 3'er galibiyetle grubu bitirmesi durumunda çok az da olsa elenme ihtimali var. Avrupa'da son grup maçında kazanıp lider olarak adını son 16'ya yazdırmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, gruptan çıkacaklarını söyledi.