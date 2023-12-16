‘Hakemin verdiği kararlar doğru’

Aydın'da Birinci Amatör Küme'de şampiyonun belirlendiği maç, ilginç bir iddiayla gündeme gelmişti. Kuyuluspor, Yeni Esnafspor'a 3-0 yenilerek şampiyonluğu rakibe kaptırdıkları mücadelenin yan hakemi Serpil Elban'ın, hat-trick yapan Özkan Elban'ın amcasının kızı olduğu iddiasıyla dilekçe verip maçın tekrarını istemişti. Bu şikayete Aydın İl Hakem Kurulu'ndan cevap geldi. Verilen cevapta, "Yapılan inceleme neticesinde bahse konu yardımcı hakemin müsabaka boyunca yapmış olduğu yorum ve vermiş olduğu kararların doğru olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple kurulumuz tarafından, bahse konu yardımcı hakemin yorum ve kararlarının Futbol Oyun Kuralları çerçevesinde olduğu tespit ve kararına varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

'ORTADA BİR ŞAİBE VAR'

Verilen cevabı değerlendiren Kuyuluspor Başkanı Ömer Alakaya, İl Hakem Kurulu'nun doğal olarak hakemi savunduğunu söyledi. "Ofsayt olmayan golümüze ofsayt verdi" diyen Alakaya, "Taraflı bir görev yaptı ve başarılı oldu. Şampiyonluğu kaybetmemizin sorumlusu atamayı yapan İl Hakem Kurulu'dur. 'Bunlar akrabadır' diyememiş. Ortada şaibe var. Hakkımızı arayacağız" diye konuştu.