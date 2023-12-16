Hakemlerden üç ayrı talep

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, sahaya girerek Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından gözler hakemlere çevrildi. Hakemlerin federasyondan maçlara çıkmak için üç ayrı talebi olduğu öğrenildi. Hakemlerin en önemli talepleri, yapay zeka tarafından gerçekleştirilen dijital hakem atamaların kaldırılması. Dijital atamaların sağlıklı, gözlenebilir ve şeffaf olmadığını düşünen hakemler, bu atama sisteminin kaldırılmasını talep etti. Sezon ortası klasman değişikliği yönündeki karara da tepkili olan hakemler, sezon ortasında herhangi bir şekilde klasmandan düşmeyeceğinin garantisini istedi. Kulüpler tarafından haklarında gündeme getirilen iddialara karşı TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun kendilerine sahip çıkmamalarına tepkili olan hakemler, bu duruma karşı da rahatsızlıklarını dile getirdi.