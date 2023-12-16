İZVAK’tan Meler’e ziyaret

İzmir Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK) çatısı altındaki İzmir kulüpleri, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i unutmadı. Meler, geçtiğimiz pazartesi günü Süper Lig'in 15. haftasının kapanışında Ankara'da oynanan Ankaragücü-Ç.Rize maçı sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramış ve olay tüm dünyada yankılanmıştı. İZVAK önderliğinde İzmir kulüpleri dün Meler'i istirahat ettiği Selçuk'taki evinde ziyaret etti. İzvak Başkanı Ali Erten başta olmak üzere, Göztepe, Altay, Altınordu, Menemen FK, Karşıyaka, Bornova 1877 ve Aliağa Futbol kulüplerinin temsilcileri, Meler ile bir araya gelerek moral verdi.

"HOCAMIZIN YANINDAYIZ"

İZVAK Başkanı Ali Erten, "Geçmiş olsun ziyareti yaptık. Biz bu işin paydaşları ve İzmir kulüpleri olarak hocamız Halil Umut Meler'in yanında olduğumuzu ve desteklediğimizi belirttik. İzmirli olmakla beraber Dünya'ya mal olmuş bir isim olarak hakemliğe devam etmesi gerektiğini ifade ettik. Moral ve destek verdik. Halil Umut Meler de ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" ifadelerini kullandı.