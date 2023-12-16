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Haberler Spor Masa tenisinde BASEK şampiyon

Masa tenisinde BASEK şampiyon

BASEK öğrencisi Nisa Nur, masa tenisi gençlerde 1. olmayı başardı.

HABER MERKEZİ
Masa tenisinde BASEK şampiyon

BATI Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) bünyesinde eğitim öğretim veren Özel Mersinli Batı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi sağlık hizmetleri bölümü öğrencisi Nisa Nur Kazan, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2023-2024 sezonu Gençler Grup Takım ve Ferdi Yarışmaları Kız Takım Şampiyonu oldu.

'GURURLANDIRDI'

Daha önce güreş, basketbol gibi birçok alanda öğrencilerinin elde ettiği başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade eden BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Öğrencilerimiz gerek sportif gerekse akademik alanlarda, okullarını en iyi şekilde temsil ederek çeşitli alanlarda başarılar kazanmaya devam ediyor. Aynı zamanda doğa ile iç içe spor tesislerimizde antrenmanlar yapıyor, şampiyonalara katılıyor ve bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Öğrencilerimizin fiziksel ve sportif gelişimini takip ederek, turnuvalarda mücadele ruhunu hissetmeleri ve tecrübelerini artırmaları konusunda destek veriyoruz. Bu başarıların devamını sağlamak için onların daima yanlarındayız" diye konuştu.

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