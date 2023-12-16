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Haberler Spor Temsilcilerimiz lider bitirdi

Temsilcilerimiz lider bitirdi

Vakıfbank ile Eczacıbaşı, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda rakiplerine set vermedi.

HABER MERKEZİ
Temsilcilerimiz lider bitirdi
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esiyor. 6 ekibin katıldığı turnuvada temsilcilerimiz Vakıfbank ve Ezcacıbaşı, grup maçlarında 2'de 2 yaparak ilk sırayı aldı. VakıfBank ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı da milli yıldızımız Vargas'ın yeni takımı Tianjin'i aynı skorla geçti. Böylece gruplarını lider bitiren iki Türk ekibi birbiriyle eşleşmemiş oldu. Yarı finalde Vakıfbank A Grubu'nun ikincisi Tianjin ile eşleşirken, Eczacıbaşı Dynavit ise B Grubu'nu ikinci bitiren Praia Clube ile eşleşti. Yarı final müsabakaları bugün saat 09.00 ve 14.30'da oynanacak.
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