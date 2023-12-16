UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Kura çekimi TSİ 15:00'da başlayacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.
Roma
Karabağ
Rennes
Toulouse
Sporting
Sparta Prag
Freiburg
Marsilya