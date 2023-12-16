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Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta?

Avrupa Ligi'nde 2023/24 sezonunun grup etabı, 14 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için de heyecanlı bekleyiş başladı. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Kura çekimi TSİ 15:00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.

Roma

Karabağ

Rennes

Toulouse

Sporting

Sparta Prag

Freiburg

Marsilya

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